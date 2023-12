Besonders schwerer Fall des Diebstahls aus mehreren PKW's Porsche Platz, 61440 Oberursel Donnerstag, 28.12.2023, 00:50 Uhr Am 28.12.2023, gegen 00:50 Uhr, brachen unbekannte Täter in mehrere Neuwagen zweier ansässiger Autohäuser ein und versuchten Fahrzeugteile, hauptsächlich Frontscheinwerfer, zu entwenden. Unter Hinzuziehung von weiteren Einsatzkräften und eines Polizeihubschraubers konnte ein männlicher Täter (36 Jahre) im angrenzenden Waldstück festgenommen und Diebesgut aufgefunden werden. Der Täter wird am, heutigen Vormittag dem Haftrichter vorgeführt. An den Fahrzeugen entstand ein hoher Sachschaden.

Bad Homburg v.d. Höhe (ots) - Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich unter 06172 120-0 mit der Kriminalpolizei in Bad Homburg in Verbindung zu setzen.