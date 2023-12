1. Richtiger Riecher bei Polizeikontrolle, Bad Homburg, Altkönigstraße, Mittwoch, 20.12.2023, 19:40 Uhr (da)Den richtigen Riecher hatte am Mittwoch eine Streife der Polizeistation Bad Homburg bei einer Fahrzeugkontrolle.

Bad Homburg v.d. Höhe (ots) - Der Streife war gegen 19.40 Uhr ein VW Golf aufgefallen. Als sie das Fahrzeug kontrollieren wollte, beschleunigte es zunächst. Dabei beobachteten die Beamten, wie einer der Insassen des Golfs mehrere Tütchen aus einem Seitenfenster warf. In der Altkönigstraße wurde das Fahrzeug schließlich angehalten und kontrolliert. Hier bestätigte sich, dass bei den Insassen, vier jungen Männern im Alter von 16 bis 22 Jahren aus Bad Homburg, und ihrem Fahrzeug nicht alles mit rechten Dingen zuging. Eine Durchsuchung der Personen und des Fahrzeugs förderte schnell ein nicht zugelassenes Einhandmesser sowie diverse Utensilien für den Handel mit Betäubungsmitteln zu Tage. Zudem handelte es sich bei dem Inhalt de zuvor aus dem Fenster geworfenen Tütchen um Betäubungsmittel. Alle Gegenstände wurden sichergestellt.

Aus diesem Grund klickten die Handschellen und es ging für die vier nunmehr Beschuldigten zur Polizeistation Bad Homburg. Da nicht abschließend geklärt werden konnte, wem der Golf gehört und an diesem falsche Kennzeichen angebracht worden waren, wurde auch dieser sichergestellt und abgeschleppt.

Dabei blieb es jedoch nicht. Aufgrund der aufgefundenen Utensilien wurden bei allen Beteiligten auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wohnungsdurchsuchungen durchgeführt. Hierbei wurden weitere Betäubungsmittel, Bargeld aber auch Falschgeld aufgefunden und sichergestellt. Die vier Tatverdächtigen erwarten nun diverse Anzeigen unter anderem wegen Besitzes und illegalen Handels von Betäubungsmitteln, Inverkehrbringens von Falschgeld und illegalen Waffenbesitzes. Nach Beendigung aller polizeilichen Maßnahmen wurden die vier wieder entlassen beziehungsweise ihren Erziehungsberechtigten übergeben.



2. Einbrecher von Nachbarin überrascht,



Bad Homburg, Ludwigstraße,

Mittwoch, 20.12.2023, 17:05 Uhr



(da)Unbekannte sind am Mittwochabend in eine Wohnung in Bad Homburg eingebrochen. Kurz nach 17 Uhr begab sich das Einbrecherduo in ein Mehrfamilienhaus in der Ludwigstraße. Dort hebelten sie die Eingangstür einer Wohnung auf. Aufgrund des verursachten Lärms wurde eine Nachbarin misstrauisch. Im Treppenhaus erblickte sie die beiden Eindringlinge, die daraufhin unvermittelt die Flucht ergriffen, ohne an Beute gelangt zu sein.

Es soll sich um eine etwa 25 Jahre alte Frau gehandelt haben. Sie sei 1,65 Meter groß und von normaler Statur gewesen. Außerdem habe sie glatte, dunkle, schulterlange Haare und ein auffallend rundes Gesicht gehabt. Sie sei mit einer dunklen, bis zu den Oberschenkeln reichenden Jacke und einem dunklen Rock mit Strumpfhose bekleidet gewesen. Dazu habe sie dunkle kniehohe Stiefel getragen. Ihr Komplize sei 25 bis 35 Jahre alt, 1,80 bis 1,85 Meter groß und von schlanker Statur. Er sei ebenfalls dunkel gekleidet gewesen und habe eine Wollmütze getragen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06172) 120-0 entgegen.



3. Scheibe eingeschlagen und Auto durchwühlt,

Oberursel, Bommersheim, Karl-Hermann-Flach-Straße,

Dienstag, 19.12.2023, 20:00 Uhr bis Mittwoch, 20.12.2023, 11:30 Uhr



(da)Unbekannte Täter haben zwischen Dienstagabend und Mittwochmittag in Oberursel, Bommersheim einen Pkw aufgebrochen. Dazu schlugen die Täter eine Seitenscheibe des in der Karl-Hermann-Flach-Straße geparkten schwarzen Audi ein, um in das Fahrzeuginnere zu gelangen. Auch wenn augenscheinlich nichts entwendet worden ist, entstand durch die rabiate Vorgehensweise ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro. Hinweise aus der Bevölkerung werden von der Kriminalpolizei unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegengenommen.



4. Fahrraddieb entwenden E-Bikes,



Kronberg, Westerbachstraße,

Mittwoch, 20.12.2023, 20:30 Uhr bis 22:30 Uhr



(da)Am Mittwoch waren leider Fahrraddiebe in Kronberg erfolgreich. Zwischen 20:30 Uhr und 22:30 Uhr verschafften sich die Diebe unbefugt Zutritt zu einer Garage eines Mehrfamilienhauses in der Westerbachstraße. Dort angelangt entwendeten der oder die Unbekannten zwei E-Bikes samt Ladestationen im Wert von mehreren Tausend Euro. Wie die Fahrräder abtransportiert wurden, ist bisher unbekannt. Die Polizeistation Königstein ist mit den weiteren Ermittlungen betraut und nimmt unter der Rufnummer (06174) 9266-0 Hinweise entgegen.



5. Kind bei Unfall leicht verletzt,



Königstein, Wiesbadener Straße,

Mittwoch, 20.12.2023, 12:30 Uhr



(da)Am Mittwoch wurde ein Kind bei einem Verkehrsunfall mit einem Pkw leicht verletzt. Das vierjährige Mädchen befand sich gegen 12:30 Uhr mit ihrem Vater auf dem Gehweg der Wiesbadener Straße. Dort wollten sie nun an einem Fußgängerüberweg die Fahrbahn queren. Zeitgleich kam ein 64-Jähriger seinem Audi aus Richtung der Hauptstraße. Der 64-Jährige bemerkte das Kind zu spät und erfasste es trotz vorheriger Gefahrenbremsung. Das Kind wurde durch den Aufprall leicht verletzt und zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Am Pkw entstand leichter Sachschaden. Die genauen Umstände des Unfalls sind nun Gegenstand weiterer Ermittlungen. Hinweise nimmt die Polizeistation Königstein unter der Rufnummer (06174) 9266-0 entgegen.