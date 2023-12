1. Schüler von Jugendlichen geschlagen, Oberursel, Karl-Hermann-Flach-Straße, Dienstag, 12.12.2023, 09:35 Uhr, (ad)Im Bereich einer Schule in der Karl-Hermann-Flach-Straße in Oberursel soll ein Schüler von drei Jugendlichen angegriffen und verletzt worden sein.

Bad Homburg v.d. Höhe (ots) - Am Dienstagmorgen soll sich die dreiköpfige schulfremde Personengruppe gegen 09:35 Uhr auf das Schulgelände begeben und dort einen 12-Jährigen angegangen und verletzt haben. Im Anschluss flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu der Gruppierung aufgenommen und nimmt Hinweise zu dem Vorfall unter der Telefonnummer (06172) 120-0 entgegen.



2. Bargeld aus Umkleidespinden im Schwimmbad gestohlen,

Königstein im Taunus, Le-Cannet-Rocheville-Straße,

Dienstag, 12.12.2023, 16:00 Uhr bis 19:00 Uhr,



(ad)Am Dienstag brachen Unbekannte im Zeitraum von 16:00 Uhr bis 19:00 Uhr sogleich drei Umkleidespinde eines Schwimmbades in der Le-Cannet-Rocheville-Straße auf. Den Tätern gelang es den Verschlussmechanismus dreier Spinde zu öffnen, um im Anschluss Bargeld in Höhe von über 200EUR zu entwenden. Die Täter konnten unbemerkt flüchten.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06172) 120-0 entgegen.



3. Alkoholisiert Verkehrsunfall verursacht,

Weilrod-Altweilnau, Kreisstraße 753,

Dienstag, 12.12.2023, 23:45 Uhr,



(ad)Ein alkoholisierter 55-jähriger Autofahrer hat am späten Dienstagabend einen Verkehrsunfall auf der K753 bei Weilrod-Altweilnau verursacht.

Der Fahrer befuhr gegen 23:45 Uhr mit einem Opel die Merzhäuser Straße aus Richtung Altweilnau kommend in Richtung Merzhausen. Auf Höhe eines dortigen Golfplatzes verlor er die Kontrolle über seinen Pkw und kam von der Fahrbahn ab. Dabei fuhr er gegen zwei Verkehrsschilder und kam im Anschluss in einem Steinhaufen zum Stehen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,1 Promille. Der Unfallverursacher wurde zwecks einer Blutentnahme zur Dienststelle gebracht. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein Gesamtschaden von etwa 12.300EUR. Der 55-Jährige erlitt dabei leichte Verletzungen. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wegen der Trunkenheitsfahrt wurde eingeleitet.