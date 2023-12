1. WhatsApp-Betrug in Friedrichsdorf, Friedrichsdorf, Dienstag, 05.12.2023 (da)Mittels betrügerischer Kontaktaufnahme via WhatsApp wurde am Dienstag eine Frau aus Friedrichsdorf um ihr Erspartes betrogen.

Bad Homburg v.d. Höhe (ots) - Wie beim klassischen Enkeltrick am Telefon beginnen die Betrüger ihre Masche mit einer namenlosen Anfrage. Dann spinnen sie ihre Geschichte fort und schildern etwas von einem defekten Handy, weshalb sie eine andere Nummer hätten. Die Kriminellen bitten im Namen einer Tochter, eines Sohnes oder eines anderen Familienmitglieds die neue Nummer zu speichern und erklären, dass sie dringend Geld benötigen würden, da auf ihrem derzeitigen Handy kein Online-Banking möglich sei. Sie bitten daher, Überweisungen für sie zu tätigen. Es sei sehr dringend. Im Glauben daran, mit dem eigenen Sohn zu kommunizieren, tätigte die Geschädigte im vorliegenden Fall eine Geldüberweisung und musste später feststellen, dass sie Betrügern aufgesessen war.



Die Polizei rät, bei Nachrichten von unbekannten Absendern zunächst über die bekannten Rufnummern Kontakt mit der angeblichen Person aufzunehmen und bei Geldforderungen stets misstrauisch zu sein. Im Zweifel hilft ein Anruf bei Ihrer Polizei.



2. Unfallverursacherin wird leicht verletzt,

Königstein im Taunus, Wiesbadener Straße,

Dienstag, 05.12.2023, 17:52 Uhr



(jn)Am frühen Dienstagabend kam es in Königstein zu einem Verkehrsunfall, bei dem die 46-jährige Unfallverursacherin leicht verletzt wurde und ins Krankenhaus gebracht werden musste. Um 17:52 Uhr befuhr die Frau am Steuer eines Mercedes die Wiesbadener Straße von Schneidhain kommend und beabsichtigte auf das Gelände eines Autohauses abzubiegen. Hierbei übersah sie eine entgegenkommende Renault-Fahrerin. Beide Fahrzeuge kollidierten frontal miteinander, was dazu führte, dass die 46-Jährige in einem Krankenhaus behandelt werden musste. Darüber hinaus waren sowohl der Mercedes als auch der Renault nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 4.000 Euro.