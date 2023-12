Tatzeit: 30.011.2023, 21:11 Uhr

Hamburg (ots) - Tatort: Hamburg-Farmsen-Berne, Berner Heerweg



Zivilfahnder des Polizeikommissariats 38 (PK 38) haben gestern Abend in Farmsen-Berne zwei Männer vorläufig festgenommen, die im Verdacht stehen, in ein Bäckereigeschäft eingebrochen zu haben.



Zwei Zeugen beobachteten die Tatverdächtigen, als sie die gläserne Eingangstür des Geschäfts zerstörten und es anschließend betraten.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen durchsuchten die Täter in den Räumlichkeiten verschiedene Behältnisse und flohen schließlich - nach derzeitigem Ermittlungsstand ohne Stehlgut erlangt zu haben - vom Tatort.

Da die Zeugen gesehen hatten, dass die Flüchtenden in einen Linienbus eingestiegen waren, stoppten die alarmierten Polizeibeamten diesen im Kriegkamp und nahmen die Tatverdächtigen vorläufig fest. Bei ihnen handelt es sich um einen 16-jährigen Algerier und einen 18-jährigen Marokkaner.



Die Beschuldigten wurden durch den Kriminaldauerdienst (LKA 26) einem Haftrichter zugeführt.



Die weiteren Ermittlungen hat das zuständige Landeskriminalamt 155 (LKA 155) übernommen.







