Tatzeitraum: 01.12.2023, 14:20 bis 17:30 Uhr Tatorte: Hamburg-Uhlenhorst, Armgartstraße und Papenhuder Straße Beamte des Polizeikommissariats 31 (PK 31) haben Freitagnachmittag einen mutmaßlichen Wohnungseinbrecher in Hamburg-Uhlenhorst vorläufig festgenommen.

Hamburg (ots) - Der Mann wurde einem Haftrichter zugeführt.



Eine 22-Jährige stellte bei ihrer Heimkehr fest, dass in ihre Hochparterrewohnung in der Armgartstraße eingebrochen worden war. Der Täter war offensichtlich gewaltsam durch die Balkontür eingedrungen, hatte die Wohnung durchsucht und war schließlich mit Schmuck der Bewohnerin geflüchtet.



Im Rahmen sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen überprüften Zivilfahnder in der Langen Reihe einen 25-jährigen Mann, bei dem sie diverse Schmuckstücke und auch Einbruchswerkzeuge auffanden. Die Beamten nahmen den Albaner daraufhin vorläufig fest und stellten die aufgefundenen Gegenstände sicher.



Am Freitagnachmittag war außerdem auch in eine Wohnung einer 72-jährigen Frau in der nahe der Armgartstraße gelegenen Papenhuder Straße eingebrochen worden.

Aufgrund einer ähnlichen Tatbegehungsweise und der zeitlichen und örtlichen Nähe gehen die Ermittler derzeit davon aus, dass der Festgenommene für beide Einbrüche verantwortlich sein dürfte.



Beamte des Einbruchdezernats (LKA 19 "Castle") übernahmen die Ermittlungen und führten den Tatverdächtigen einem Haftrichter zu. Dieser erließ einen Haftbefehl.



Die Ermittlungen dauern an. Insbesondere wird hierbei auch geprüft, ob der Festgenommene weitere Einbrüche begangen hat.



Ka.



Rückfragen der Medien bitte an:



Polizei Hamburg

Nina Kaluza

Telefon: 040 4286-56212

E-Mail: polizeipressestelle@polizei.hamburg.de

www.polizei.hamburg





Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell