Tatzeit: 03.12.2023, 07:00 Uhr; Tatort: Hamburg-Hamm, Quellenweg/Sievekingsallee Polizisten nahmen Sonntagmorgen einen 24-jährigen Algerier vorläufig fest, der im Verdacht steht, mehrere Autos aufgebrochen und aus diesen Wertgegenstände gestohlen zu haben.

Hamburg (ots) - Er muss sich nun vor einem Haftrichter verantworten.



Eine aufmerksame Zeugin beobachtete den Mann, als dieser die Seitenscheibe eines geparkten VW Passat Kombi einschlug und sich anschließend ins Fahrzeuginnere beugte. Nach kurzer Zeit ging er einige Meter weiter zu einem abgestellten Mercedes E-Klasse Kombi und schlug auch hier die Seitenscheibe auf der Fahrerseite ein. Nachdem der Täter augenscheinlich auch aus diesem Auto Wertgegenstände gestohlen hatte, alarmierte die Beobachterin die Polizei.



Funkstreifenwagenbesatzungen der Polizeikommissariate 41 und 37 konnten den Verdächtigen in unmittelbarer Tatortnähe antreffen und vorläufig festnehmen. Im Zuge seiner Durchsuchung fanden die Polizisten Beweismittel auf und stellten sie sicher.



Während der Sachverhaltsaufnahme stellten die Beamten noch ein weiteres Fahrzeug, einen Nissan Micra, fest, der ebenfalls eine eingeschlagene Seitenscheibe aufwies.



Der Kriminaldauerdienst (LKA 26) übernahm im Tagesverlauf die ersten Ermittlungen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 24-Jährige dem Untersuchungsgefängnis überstellt. Die Entscheidung zum Erlass eines Haftbefehls durch einen Haftrichter steht derzeit noch aus.



Die Ermittlungen werden nun vom zuständigen Fachkommissariat der Region Mitte II (LKA 162) fortgesetzt. Dabei gilt es auch zur klären, inwieweit der Tatverdächtige für weitere Delikte in Frage kommen könnte.



Mx.



Rückfragen der Medien bitte an:



Polizei Hamburg

Polizeipressestelle / PÖA 1

Thilo Marxsen

Telefon: 040 4286-56211

E-Mail: polizeipressestelle@polizei.hamburg.de

www.polizei.hamburg





Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell