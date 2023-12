Zeit: 10.11.2023, ab ca. 20:55 Uhr; Ort: Hamburg-St.

Hamburg (ots) - Pauli, Budapester Straße, zwischen Harald-Stender-Platz und Neuer Pferdemarkt



Am Freitag des 10. Novembers 2023 fand die Zweitligabegegnung des FC St. Pauli gegen Hannover 96 im Millerntorstadion statt.



Etwa 300 Anhänger der Heimmannschaft absolvierten nach dem Fußballspiel einen sogenannten Fanmarsch, in dessen Verlauf es unter anderem zu erheblichen Angriffen auf die Einsatzkräfte der Polizei kam. Dabei wurden 15 Polizisten verletzt, einer von ihnen schwer (Beinfraktur).



Näheres dazu siehe https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/5646526 vom 11.11.2023.



Das zuständige Landeskriminalamt für Sportgewalt (LKA 124) bittet nun Zeugen, die die Vorkommnisse beobachtet haben, sich beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg unter 040/4286-56789 zu melden.



Dazu bitten die Ermittler um die Übersendung von Video-/Fotoaufnahmen, die gegebenenfalls in diesem Zusammenhang gefertigt wurden.



Für den direkten Upload von elektronischen Video-/Fotodateien steht das Hinweisportal der Polizei Hamburg unter dem Link https://hh.hinweisportal.de/ zur Verfügung.



