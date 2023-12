Tatzeitraum: November 2022 bis November 2023 Tatorte: Hamburg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern

Hamburg (ots) - Polizisten vollstreckten letzten Donnerstag im Hamburger Stadtgebiet mehrere Durchsuchungsbeschlüsse sowie Haftbefehle gegen sechs Männer, die im Verdacht stehen, zwischen November 2022 und November 2023 mehrere hochwertige Autos entwendet zu haben.



Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen haben die Männer (im Alter von 16 bis 24 Jahren) insbesondere vor Schwimmbädern auf Besucher gewartet, die mit hochpreisigen Fahrzeugen vorfuhren. Im weiteren Verlauf haben sie gezielt die Umkleidespinde der entsprechenden Besucher aufgebrochen, die darin gelagerten Fahrzeugschlüssel gestohlen und damit die Fahrzeuge entwendet.

Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um vier Deutsche, einen montenegrinischen Staatsangehörigen und einen Libyer, die mutmaßlich in unterschiedlichen Konstellationen die Taten begangen haben.

Nach jetzigem Ermittlungsstand könnten die Verhafteten für acht Autodiebstähle in Hamburg, 18 in Niedersachsen, sechs in Schleswig-Holstein und drei in Mecklenburg-Vorpommern verantwortlich sein.



Das Kriminalkommissariat der Region Altona (LKA 12) hat die Verfahren bundesländerübergreifend übernommen und zusammen mit der Hamburger Staatsanwaltschaft umfangreiche Ermittlungen geführt.



Für die Beschuldigten und deren Aufenthaltsorte erwirkte die Hamburger Staatsanwaltschaft beim Amtsgericht Durchsuchungsbeschlüsse und Haftbefehle, die letzten Donnerstag von diversen Einsatzkräften vollstreckt wurden. Die Polizei traf die sechs Verdächtigen an und verhaftete sie. Im Zuge der Durchsuchungen fanden die Polizisten Beweismittel auf und stellten diese sicher. Die Tatverdächtigen wurden dem Untersuchungsgefängnis überstellt.



Die Ermittlungen des LKA 12 dauern an. Dabei gilt es auch zu klären, inwieweit die Tatverdächtigen für weitere ähnliche Delikte in Frage kommen könnten.



Ah.



Rückfragen der Medien bitte an:



Polizei Hamburg

Joscha Ahlers

Telefon: 040 4286-56213

E-Mail: polizeipressestelle@polizei.hamburg.de

www.polizei.hamburg





Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell