Zeit: November 2023 Ort: Hamburger Stadtgebiet Im November lag der Fokus zielgerichteter Verkehrskontrollen insbesondere bei den Themen "ruhender Verkehr" und "technische Mängel".

Hamburg (ots) - Insgesamt überprüften knapp 1.700 Beamte 2.181 Personen, 2.691 Fahrzeuge und leiteten über 14.500 Ordnungswidrigkeitenverfahren ein.



Ein technisch einwandfreier Zustand von Fahrzeugen ist die Grundvoraussetzung für die sichere Teilnahme am Straßenverkehr, insbesondere bei Sichtbeziehungen zwischen Kraftfahrzeugführenden und ungeschützten Verkehrsteilnehmenden. Schwere Verkehrsunfälle können die Folge nicht vorhandener oder defekter Beleuchtungseinrichtungen sein. Des Weiteren lösen schadhafte oder manipulierte Bauteile Gefahren aus.



Verkehrswidrig abgestellte Fahrzeuge auf Geh- und Radwegen bedeuten für die jeweils berechtigten Verkehrsteilnehmenden häufig ein Hindernis, welches durch Ausweichen auf andere Straßenteile umfahren oder umgangen werden muss. Auch hier kommt es regelmäßig zu Konflikten zwischen Kraftfahrzeugführenden und ungeschützten Verkehrsteilnehmenden.



Im Einzelnen kam es unter anderem zu folgenden Verstößen:



Straftaten



Kraftfahrzeugführende



43 x Fahren ohne Fahrerlaubnis



42 x Fahren unter dem Einfluss von Alkohol

8 x Fahren unter dem Einfluss von Drogen

86 x sonstige Straftat



Nutzende von Elektrokleinstfahrzeugen (eKF)



2 x Fahren unter dem Einfluss von Alkohol

1 x Fahren unter dem Einfluss von Drogen



Ordnungswidrigkeitenverfahren



Kraftfahrzeugführende



13.324 x Verstoß im ruhenden Verkehr



98 x verbotswidrige Handynutzung

91 x Missachtung Rotlicht

82 x Geschwindigkeitsverstoß

112 x verbotswidriges Wenden/Abbiegen

19 x Fahren unter dem Einfluss von Alkohol/Drogen

25 x verbotswidriges Fahren auf Gehwegen

31 x Missachtung Anschnallpflicht

7 x Kinder nicht ordnungsgemäß gesichert

133 x technische Mängel



Fahrradfahrende



46 x Missachtung Rotlicht



26 x verbotswidrige Handynutzung

60 x Nutzung der falschen Radwegseite ("Geisterradler")

33 x verbotswidriges Fahren auf dem Gehweg

18 x technische Mängel



Nutzende von Elektrokleinstfahrzeugen (eKF)



2 x Missachtung Rotlicht



3 x Fahren unter dem Einfluss von Alkohol/Drogen

30 x Verstoß im ruhenden Verkehr

9 x Nutzung der falschen Radwegseite

32 x verbotswidriges Fahren auf dem Gehweg

18 x zu zweit auf einem E-Roller



Darüber hinaus stellten die Polizeikräfte 320 Mängelmeldungen - zum Beispiel wegen technischer Mängel oder nicht mitgeführter Dokumente - aus und ordneten insgesamt 28 Blutprobenentnahmen an.



Die Polizei Hamburg wird auch weiterhin Kontrollen durchführen, um die Sicherheit auf Hamburgs Straßen zu erhöhen und die Verkehrsteilnehmenden zu sensibilisieren. Im Dezember werden sich die Einsatzkräfte insbesondere "Drogen-, Alkohol- und Rotlichtverstößen" widmen.



Ah.



Rückfragen der Medien bitte an:



Polizei Hamburg

Joscha Ahlers

Telefon: 040 4286-56213

E-Mail: polizeipressestelle@polizei.hamburg.de

www.polizei.hamburg





Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell