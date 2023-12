Tatzeit: 05.12.2023, 18:35 Uhr

Im Zuge des Einsatzes der Task Force zur Bekämpfung der öffentlich wahrnehmbaren Drogenkriminalität haben Polizeibeamte gestern in Billstedt Betäubungsmittel in nicht geringen Mengen beschlagnahmt und einen mutmaßlichen Dealer zugeführt.



Zivilfahnder beobachteten einen Mann, der mehrere Male Kontakt zu augenscheinlichen Drogenkonsumenten aufnahm und sich dabei erkennbar konspirativ verhielt. Da die Beamten den Verdacht hatten, dass es sich hierbei um Drogengeschäfte handeln könnte, wurde er in Billstedt überprüft. Dabei fanden die Polizisten diverse verkaufsfertig verpackte Behältnisse mit rund 80 Gramm Heroin und ca. 25 Gramm Kokain. Darüber hinaus beschlagnahmten sie über 900 Euro mutmaßliches Dealgeld und ein Mobiltelefon. Der Tatverdächtige, ein 36-jähriger türkischer Staatsangehöriger, wurde vorläufig festgenommen. Darüber hinaus besteht der Verdacht, dass der Mann sich illegal in Deutschland aufhält. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er dem Untersuchungsgefängnis zugeführt. Die Entscheidung über den Erlass eines Haftbefehls steht noch aus.



Die weiteren Ermittlungen werden beim Drogendezernat (LKA 68) geführt und dauern an.



Darüber hinaus waren Beamte der Task Force an identifizierten Brennpunkten im Einsatz und überprüften insgesamt 135 Personen. Sie erteilten mehr als 95 Aufenthaltsverbote und fertigten annähernd 30 Strafanzeigen.



Die Polizei Hamburg wird auch weiterhin intensive Maßnahmen zur Bekämpfung der Drogenkriminalität durchführen.



