Tatzeit: 05.12.2023, 21:53 Uhr Tatort: Hamburg-Winterhude, Poßmoorweg Gestern Abend hat ein bislang unbekannter Mann versucht, einen Imbiss in Winterhude zu überfallen.

Hamburg (ots) - Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.



Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen betrat der maskierte Täter den Imbiss und forderte von der 64-jährigen Angestellten des Geschäfts die Herausgabe von Geld. Hierbei hielt der Räuber einen Gegenstand in der Hand, bei dem es sich um eine Schusswaffe, Messer oder waffenähnlichen Werkzeug gehandelt haben könnte.



Nachdem die Geschädigte die zu diesem Zeitpunkt offenstehende Kassenschublade zugeschlagen hatte, flüchtete der Täter unvermittelt aus dem Laden und stürzte hierbei auf den Boden. Im Anschluss entkam er unerkannt in Richtung Barmbeker Straße.



Sofort eingeleitete umfangreiche Fahndungsmaßnahmen führten nicht zur Festnahme des Tatverdächtigen.



Der Gesuchte wird wie folgt beschrieben:



- männlich

- dunkel gekleidet

- maskiert mit einer dunklen Skimaske



Der mitgeführte waffenähnliche Gegenstand wurde vom Täter nicht eingesetzt.



Die Ermittlungen werden bei der für die Region Nord zuständigen Fachdienststelle für Raubdelikte (LKA 144) geführt und dauern an.



Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Hinweistelefon der Polizei unter 040 4286-56789 oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.



