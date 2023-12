Unfallzeit: 06.12.2023, 21:23 Uhr Unfallort: Hamburg-Ohlsdorf, Zeppelinstraße Gestern Abend ist es in Ohlsdorf zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw gekommen, bei dem ein 22-Jähriger lebensgefährlich verletzt wurde.

Hamburg (ots) - Die Polizei sucht nach Zeugen.



Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr ein 52-Jähriger mit seinem Taxi die Zeppelinstraße in Richtung Flughafen, als ihm im Bereich des dortigen Tunnels, auf der zweispurigen Fahrbahn, ein Falschfahrer entgegenkam. Hierbei befuhr der 22-jährige BMW-Fahrer aus bisher ungeklärten Gründen zunächst die von ihm aus gesehene rechte Fahrspur (der falschen Fahrbahn) und geriet dann auf die linke Fahrspur, wo er frontal mit dem Taxi zusammenstieß.



Der 22-jährige Bulgare wurde durch den Unfall lebensgefährlich verletzt und wurde nach Erstversorgung der Rettungskräfte unter Begleitung eines Notarztes in ein Krankenhaus transportiert und notoperiert. Zwei Mitinsassen des BMW (zwei Männer im Alter von 38 und 40 Jahren) sowie der 52-jährige Fahrer des Taxis wurden leicht verletzt und in Krankenhäuser transportiert. Beide Fahrzeuge erlitten einen Totalschaden.



Spezialisten des Verkehrsunfalldienstes Süd (VD 4) übernahmen vor Ort die Unfallaufnahme, die Unfallstelle wurde für die Dauer der Maßnahme sowie für Reinigungsarbeiten von 21:23 Uhr bis 00:06 Uhr in Fahrtrichtung Flughafen gesperrt.



Die weiteren Ermittlungen führen jetzt die Verkehrsermittler der VD 3.



Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zum Fahrverhalten des Falschfahrers (ein grauer BMW, 3er Reihe) machen können, werden gebeten, sich beim Hinweistelefon unter 040/4286-56789 der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.



