Tatzeit: 06.12.2023, ab 20:00 Uhr; Tatort: Hamburger Stadtgebiet Gestern Abend haben noch unbekannte Täter eine große Anzahl von vorbeifahrenden U-Bahnzügen mittels Farbe beschädigt.

Hamburg (ots) - Die Polizei bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung.



Kurz nach 20:00 Uhr meldeten die ersten Zugfahrerinnen und Zugfahrer von Hamburger U-Bahnen, dass ihre Fahrzeuge während der Fahrt von zum Teil maskierten Personen mittels Farbe attackiert wurden.



Dabei sollen die Unbekannten die Farbe beim Vorbeifahren der Schienenfahrzeuge mittels Spraydosen und Feuerlöschern aufgesprüht, in einigen Fällen aber auch Farbbeutel von Brücken geworfen haben.



Insgesamt sollen nach dem derzeitigen Stand über 80 Fahrzeuge beschmiert worden sein.



Der Schwerpunkt der Farbangriffe, bei denen die Linien U1 bis U3 betroffen sind, lag dabei im Hamburger Nordosten.



Eingeleitete Fahndungsmaßnahmen mit über einem Dutzend Funkstreifwagen führten nicht zur Identifizierung von Tatverdächtigen.



Das zuständige Landeskriminalamt führt die weiteren Ermittlungen.



Zeugen, die Angaben zu den unbekannten Tätern geben können oder Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, werden gebeten, sich beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg unter 040 4286-56789 bei einer Polizeidienststelle zu melden.



