Tatzeit: 08.12.2023, 00:55 Uhr; Tatort: Hamburg-Rahlstedt, Sieker Landstraße Zivilfahnder des Rahlstedter Polizeikommissariats (PK 38) nahmen heute Morgen vier Männer vorläufig fest, die im Verdacht stehen, in unterschiedlicher Tatbeteiligung mit nicht geringen Mengen Drogen gehandelt zu haben.

Hamburg (ots) - Zwei der Festgenommenen müssen sich nun vor einem Haftrichter verantworten.



Den Beamten fiel am frühen Freitagmorgen ein augenscheinlich sichtgeschützt geparkter BMW auf einem Garagenhof auf, in dem sich eine Person allein auf dem Beifahrersitz befand. Wenig später erschien ein Mann, setzte sich auf den Fahrersitz und wollte offensichtlich abfahren. Die Fahnder stoppten das Fahrzeug unmittelbar auf und kontrollierten die beiden Insassen.



Im Zuge dessen fanden die Polizisten zunächst mehrere Beutel mit insgesamt etwa 50 Gramm Marihuana auf. Während der ersten Ermittlungen noch am Einsatzort ergaben sich zudem Hinweise auf eine nahegelegene Wohnung, die mit den aufgefundenen Drogen im Zusammenhang stehen könnte.



Die Wohnung wurde anschließend von den Zivilfahndern betreten. Hierbei wurden zwei weitere Männer angetroffen.



Bei der anschließenden Durchsuchung der Wohnung fanden die Polizisten neben etwa 400 Gramm Kokain, annähernd drei Kilogramm Haschisch, einem halben Kilogramm Marihuana, circa 500 Ecstasytabletten und rund 500 Einheiten Testosteron auch mehr als 45.000 Euro mutmaßliches Dealgeld und zwei griffbereite Stichwaffen auf und stellten alles sicher.



Nach der vorläufigen Festnahme aller vier Männer (22,22,22,25 - alle deutsche Staatsangehörige) wurden die beiden in der Wohnung Angetroffenen nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen dem Untersuchungsgefängnis Hamburg überstellt. Die zuvor im BMW angehaltenen Männer verblieben auf freiem Fuß, da keine Haftgründe vorlagen.



Das Drogendezernat im Landeskriminalamt (LKA 62) führt die weiteren Ermittlungen.



