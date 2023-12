Tatzeit: 06.12.2023, zwischen 17:10 und 17:50 Uhr Tatort: Hamburg-Schnelsen, Pinneberger Straße Vorgestern Abend ist in Schnelsen ein 23-Jähriger auf der Straße von vier bislang unbekannten Tätern überfallen und dabei schwer im Gesicht verletzt worden.

Hamburg (ots) - Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Aufklärung der Tat.



Nach bisherigen Erkenntnissen des Eimsbütteler Raubdezernates (LKA 134) war der Geschädigte auf dem Heimweg, als er von den Männern unvermittelt angegriffen wurde. Zwei der Täter schlugen dem Opfer mehrmals ins Gesicht und forderten die Herausgabe von Geld. Im Anschluss flüchteten die Täter mit erbeutetem Bargeld (eine mittlere dreistellige Summe) in unbekannte Richtung.



Der 23-Jährige erlitt eine schwere Gesichtsverletzung und begab sich im Anschluss selbstständig in ein Krankenhaus, wo er stationär aufgenommen wurde.



Nach späterer Anzeigenerstattung hat nun das LKA 134 die Ermittlungen übernommen.



Die vier Täter wurden übereinstimmend wie folgt beschrieben:



- männlich

- 25 - 30 Jahre alt

- 175 - 185 cm groß

- schwarze Haare

- drei Männer trugen einen Bart



Zeugen, die Mittwochabend in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben und/oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter 040 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.



