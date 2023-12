Tatzeitraum: März bis Juni 2020; Tatort: Hamburger Stadtgebiet Das Drogendezernat (LKA 62) ermittelt gegen einen 33-jährigen Deutschen der im Verdacht steht, mit mehreren Kilogramm Drogen gehandelt zu haben.

Hamburg (ots) - Zivilfahnder des Polizeikommissariats 38 haben den Mann am späten Donnerstagabend verhaftet.



Im Zusammenhang mit der anhaltenden Auswertung entschlüsselter Daten des Kryptodienstes "EncroChat" und der sich daraus ergebenden Erkenntnisse verzeichnen die Hamburger Strafverfolgungsbehörden einen weiteren Ermittlungsverfolg.



In den Fokus der Kriminalbeamten des Drogendezernates rückte dabei der 33-Jährige, der im Verdacht steht, beginnend im Frühjahr 2020 mit insgesamt etwa 77 Kilogramm Marihuana, rund 18 Kilogramm Haschisch und circa 75 Gramm Kokain Handel getrieben zu haben.



Auf Basis der Ermittlungsergebnisse erwirkte die Staatsanwaltschaft Hamburg daraufhin beim Amtsgericht einen Haftbefehl gegen den Tatverdächtigen sowie einen Durchsuchungsbeschluss für seine Wohnanschrift.



Beide wurde gestern Abend von den Zivilfahndern vollstreckt. Hierbei konnte der Verdächtige in seiner Wohnung angetroffen und verhaftet werden. Bei der anschließenden Durchsuchung stellte die Beamten annähernd 12.000 Euro mutmaßliches Dealgeld, geringe Mengen Marihuana, einen Mercedes AMG sowie weitere Beweismittel sicher.



Der 33-Jährige wurde im Anschluss der Untersuchungshaftanstalt zugeführt.



Die Ermittlungen dauern an.



