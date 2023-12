Tatzeit: 10.12.2023, 21:50 Uhr Tatort: Hamburg-Horn, Horner Landstraße Ein bislang unbekannter, maskierter Täter hat gestern Abend eine Tankstelle unter Vorhalt einer Schusswaffe überfallen.

Hamburg (ots) - Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.



Nach bisherigen Erkenntnissen betrat der Täter die Tankstelle, begab sich zum Kassenbereich und forderte unter Vorhalt einer Schusswaffe die Herausgabe von Geld. Der 24-jährige Mitarbeiter öffnete die Kasse, woraufhin der Täter Bargeld entnahm und in Richtung Billstedter Hauptstraße flüchtete. Umgehend eingeleitete Fahndungsmaßnahmen mit rund 20 Funkstreifenwagen führten nicht zur Feststellung eines Tatverdächtigen.



Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:



- männlich - 30 - 40 Jahre alt - ca. 170 cm groß - athletisch -

Kleidung: helle Jeans, schwarze Kapuzenpullover mit weißen

Applikationen auf der Brust, darüber schwarze Weste, schwarze Sneaker

mit weißer Sohle und schwarze Gartenhandschuhe - maskiert mit dunkler

Kapuze und Schal - sprach akzentfreies Deutsch



Die Ermittlungen werden beim LKA 164 geführt.



Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben und/oder Hinweise zu dem Gesuchten geben können, werden gebeten, sich beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg unter 040 4286-56789 oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.



