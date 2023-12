Tatzeit: 08.12.2023, 21:14 Uhr Tatort: Hamburg-Langenbek, Gordonstraße Ein bislang unbekannter, maskierter Täter hat Freitagabend ein Langenbeker Lebensmittelgeschäft unter Vorhalt einer Schusswaffe überfallen.

Hamburg (ots) - Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.



Nach bisherigen Erkenntnissen betrat der Täter das Geschäft durch die Hintertür, bedrohte die fünf Mitarbeitenden im Alter von 19 bis 67 mit einer Schusswaffe, ließ sich die Tageseinnahmen aushändigen und flüchtete wieder durch die Hintertür in unbekannte Richtung.



Umgehend eingeleitete Fahndungsmaßnahmen mit gut einem Dutzend Funkstreifenwagen führten nicht zur Feststellung eines Tatverdächtigen.



Der Täter wurde wie folgt beschrieben:



- männlich - 170-175 cm groß - normale Statur - dunkle Bekleidung

- weiße Latexhandschuhe - maskiert mit dunkler Kapuze und dunklem

Schlaufenschal



Die Ermittlungen werden beim Harburger Raubdezernat (LKA 184) geführt.



Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben und/oder Hinweise zu dem Gesuchten geben können, werden gebeten, sich beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg unter 040 4286-56789 oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.



Bettina Arndt

Telefon: +49 40 4286-56213

E-Mail: polizeipressestelle@polizei.hamburg.de

www.polizei.hamburg





