Tatzeit: 11.12.2023, 12:10 Uhr Tatort: Hamburg-Eimsbüttel, Eimsbütteler Chaussee Gestern Mittag haben zwei bislang unbekannte Täter ein Wettbüro in Eimsbüttel überfallen.

Hamburg (ots) - Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.



Den bisherigen Erkenntnissen zufolge betraten zwei Männer die Räumlichkeiten des Wettbüros, in dem sich ein 34-jähriger Mitarbeiter hinter dem Servicetresen aufhielt. Im weiteren Verlauf bedrohte einer der Täter den Angestellten mit einem Messer und forderte die Herausgabe von Bargeld. Die beiden Räuber nahmen dann einen geringen Geldbetrag an sich und flüchteten aus dem Geschäft in unbekannte Richtung.



Alarmierte Polizisten leiteten mit rund einem Dutzend Streifenwagenbesatzungen und dem Polizeihubschrauber eine Sofortfahndung ein, welche bisher nicht zur Festnahme der zwei Tatverdächtigen führte.



Beamte des zuständigen Raubdezernats (LKA 134) übernahmen unmittelbar die ersten Ermittlungen, diese dauern an.



Die Täter können wie folgt beschrieben werden:



Täter 1 - männlich - ca. 20 Jahre - ca. 180 cm - Vollbart -

maskiert mit weißer FFP2-Maske - schwarze gekleidet - weiße

Turnschuhe - Handschuhe

- führte das Messer



Täter 2



- männlich - ca. 20 - 25 Jahre - ca. 180 cm - maskiert mit weißer

FFP2-Maske - blaue Jacke - schwarze Hose - schwarzes Basecap - weiße

Turnschuhe - Handschuhe



Zeugen, die Hinweise auf die Tatverdächtigen geben können oder sonstige Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Überfall gemacht haben, werden gebeten, sich beim Hinweistelefon der Polizei unter 040 4286 - 56789 oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.



Schl.



Rückfragen der Medien bitte an:



Polizei Hamburg

Patrick Schlüse

Telefon: 040 4286-56215

E-Mail: patrick.schluese@polizei.hamburg.de

www.polizei.hamburg





Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell