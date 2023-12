Tatzeiten: September/Oktober 2022 und Oktober 2023 Tatorte: Hamburg-Heimfeld, -Veddel und -Wilhelmsburg Unter Federführung des Harburger Landeskriminalamtes (LKA 18) haben Beamte der Polizei Geesthacht vergangenen Donnerstag einen 28-Jährigen verhaftet.

Hamburg (ots) - Er steht im Verdacht, in den Stadtteilen Heimfeld, Veddel und Wilhelmsburg mehrere Sharing-Fahrzeuge missbräuchlich angemietet und aus diesen hochwertige Fahrzeugteile ausgebaut zu haben.



Drei Sharing-Anbieter erstatteten Ende vergangenen Jahres Strafanzeigen, nachdem bei ihnen sieben Fahrzeuge der Hersteller Audi, BMW, Seat und Volkswagen offenbar missbräuchlich angemietet und nicht bezahlt worden waren. Für die Anmietung waren nach bisherigen Erkenntnissen durch den Täter unter einem Vorwand erlangte Personalien Nichtsahnender genutzt worden.



Darüber hinaus waren aus den Autos diverse hochwertige Fahrzeugteile (beispielsweise Lenkräder und Steuerungselemente) ausgebaut und entwendet worden. Der hierbei entstandene Gesamtschaden wird zurzeit auf rund 130.000 Euro geschätzt.



Anschließende Ermittlungen, darunter unter anderem die Auswertung gesicherter daktyloskopischer Spuren, führten die Harburger Experten für Kfz-Kriminalität (LKA 182) auf die Spur des 28-jährigen polnischen Staatsangehörigen. Die Staatsanwaltschaft Hamburg erwirkte daraufhin beim zuständigen Amtsgericht einen Haftbefehl gegen den Beschuldigten.



Nachdem der grundsätzlich offenbar in Polen aufhältige Mann Anfang Oktober dieses Jahres weitere drei Pkw mutmaßlich missbräuchlich angemietet und aus diesen ebenfalls teure Teile ausgebaut hatte, gelang es der Kripo letzten Donnerstag, den Mann zu lokalisieren. Einsatzkräfte der Polizei Geesthacht verhafteten ihn wenig später in einem erneut mutmaßlich betrügerisch angemieteten Sharing-Wagen.



Der Beschuldigte wurde nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen dem Hamburger Untersuchungsgefängnis zugeführt.



Die gemeinsamen Ermittlungen der Staatsanwaltschaft und des LKA 182 dauern an. Hierbei wird auch geprüft, ob der Verhaftete für weitere gleichgelagerte Taten in Betracht kommt.



Zim.



