Kontrollzeitrum: 12.12.2023, 07:30 Uhr - 13:30 Uhr; Kontrollort: Hamburg-Wilhelmsburg, Bundesautobahn (BAB) 1, Fahrtrichtung Süden, Rastplatz Stillhorn West Unter der Leitung der Verkehrsdirektion Süd (VD 4) mit Unterstützung der Verkehrsdirektionen Innenstadt/ West (VD 2) und Ost (VD 3), der Wasserschutzpolizei (WSPK 1-3) und des Zolls fand gestern Vormittag am Rastplatz Stillhorn West eine Kontrolle des gewerblichen Güterverkehrs statt.

Hamburg (ots) - Der Schwerpunkt lag dabei auf der Überprüfung der Einhaltung der Sozialvorschriften, wie Lenk- und Ruhezeiten und der Ladungssicherung. Bei der Hälfte der überprüften Fahrzeuge kam es zu Beanstandungen.



Der gewerbliche Güterkraftverkehr unterliegt in besonderem Maße speziellen Vorschriften, unter anderem aufgrund der starken Konkurrenz werden jedoch immer wieder Verkehrsvorschriften missachtet.



Insgesamt überprüften die annähernd 25 Einsatzkräfte 23 Fahrzeuge, wovon zwölf beanstandet werden mussten. Darüber hinaus untersagten die eingesetzten Beamten fünf Fahrzeugführern vorübergehend die Weiterfahrt.



Die Einsatzkräfte leiteten unter anderem elf Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen nicht ordnungsgemäß gesicherter Ladung, Überladung und Verstößen gegen die Sozialvorschriften ein.



Hierbei kam es zu folgenden Besonderheiten:



Ein 28-jähriger Fahrer war in einem knapp 15 Prozent überladenen Lkw unterwegs und durfte erst nach Umladung weiterfahren.



In einem weiteren Fall fiel den Beamten ein Sattelzug mit Überlänge auf, dessen Fahrer (29) dafür keine Genehmigung vorlegen konnte. Er durfte erst nach technischen Umbauten am Auflieger seine Fahrt fortsetzen.



Die Ladung eines 48-jährigen Lkw-Fahrers war nicht ordnungsgemäß gesichert. Da dies von ihm vor Ort nicht behoben werden konnte, untersagten ihm die Polizisten die Weiterfahrt bis auf Weiteres.



Die Polizei Hamburg wird auch weiterhin Verkehrskontrollen des Schwerlastverkehrs durchführen, um die Fahrzeugführer, die Logistikunternehmen und deren Auftraggeber weiter zu sensibilisieren und um die Sicherheit auf Hamburgs Straßen zu erhöhen.



