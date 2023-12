Unfallzeit: 13.12.2023, 14:42 Uhr Unfallort: Hamburg-Wilhelmsburg, Neuhöfer Damm / Neuhöfer Straße Gestern Nachmittag ist in Wilhelmsburg ein Radfahrer von einem Sattelzug erfasst und tödlich verletzt worden.

Hamburg (ots) - Die Polizei sucht Zeugen.



Den bisherigen Erkenntnissen zufolge befuhr ein 50-jähriger Deutscher mit seinem Sattelzug den Neuhöfer Damm in Richtung Köhlbrandbrücke. Beim Linksabbiegen an der Kreuzung Neuhöfer Damm / Neuhöfer Straße weiter in den Neuhöfer Damm kam es aus ungeklärter Ursache zum Zusammenstoß mit dem auf dem gleichen Fahrstreifen abbiegenden Radfahrer. Dieser wurde im weiteren Verlauf überrollt und tödlich verletzt. Die Identität des Radlers konnte bisher nicht festgestellt werden.



Beamte des Verkehrsunfalldienstes Süd (VD 4) übernahmen die ersten Ermittlungen und zogen für die Rekonstruktion des Unfallherganges einen Sachverständigen hinzu. Auch eine Drohne sowie ein 3D-Scanner wurden zur Unfallaufnahme eingesetzt.



Ein Kriseninterventionsteam übernahm vor Ort die psychosoziale Akutbetreuung von Zeugen sowie des Lkw-Fahrers.



Die weiteren Ermittlungen führt die Verkehrsdirektion Süd (VD 4).



Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben, werden gebeten, sich unter 040 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.



