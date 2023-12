Tatzeit: 20.11.2023, 19:15 Uhr

Hamburg (ots) - Tatort: Hamburg-Rothenburgsort, Billstraße



Nachdem es im November zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen in einem Lagergebäude in der Billstraße gekommen war (siehe auch PM 231121-3.), hat die Kriminalpolizei gestern sechs Durchsuchungsbeschlüsse vollstreckt.



Aufgrund intensiver Ermittlungen der Abteilung für Organisierte Kriminalität (LKA 6) gerieten ein 18-jähriger Russe und zwei 31- und ein 47-jährige Afghanen in den Fokus der Ermittler.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand könnte Hintergrund der Tat eine Auseinandersetzung im Drogenmilieu im Nachgang zu einer Sicherstellung von 120 kg Marihuana durch das Zollamt Bremerhaven gewesen sein. Am 16.11.2023 hatte der Zoll in Bremerhaven einen Container beschlagnahmt, der an eine Firma in der Billstraße in Hamburg adressiert war. Bei der Überprüfung des mit Holzpellets gefüllten Containers hatten die Zollbeamten das Marihuana entdeckt, dieses beschlagnahmt und den Container anschließend an die Empfängeradresse ausgeliefert.



Die Staatsanwaltschaft Hamburg erwirkte infolge der Auseinandersetzung vom 20.11.2023 beim Amtsgericht Durchsuchungsbeschlüsse für die Wohnungen der insoweit Beschuldigten in Hammerbrook, Neugraben-Fischbek und Rahlstedt, deren Kraftfahrzeuge sowie ein Büro in St. Georg, einen Spind in einem Sportstudio in Bergedorf und auch für die Räumlichkeiten des Tatorts in Rothenburgsort.

Gestern vollstreckten die Ermittler die Beschlüsse und stellten neben weiteren Beweismitteln hierbei auch zwei umgebaute Schuss- und eine Schreckschusswaffe sicher.



Alle drei Tatverdächtige wurden von den Beamten angetroffen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden sie mangels Haftgründen aus dem polizeilichen Gewahrsam entlassen.



Die Ermittlungen dauern an.



