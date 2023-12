Tatzeit: 13.12.2023, 12:30 Uhr bis 13:33 Uhr Tatort: Hamburg-Rotherbaum, Magdalenenstraße

Hamburg (ots) - Drei mutmaßliche Wohnungseinbrecherinnen konnten gestern Abend in Hamburg-Rotherbaum dank eines aufmerksamen Zeugen von Polizeibeamten vorläufig festgenommen werden.



Ein 48-Jähriger entdeckte eine Frau auf seiner Terrasse, verständigte die Polizei und gab ihre Beschreibung durch. Bei der sofort eingeleiteten Fahndung konnten die eingesetzten Beamten eine 26-jährige Kroatin und zwei 36- und 40-jährige Italienerinnen vorläufig festnehmen.

Sie hatten unter anderem Schmuck dabei, der zumindest zum Teil aus einem weiteren, zuvor in der Magdalenenstraße verübten Wohnungseinbruch stammt.



Beamte des Einbruchdezernats (LKA 19 "Castle") übernahmen die Ermittlungen und führten die mutmaßlichen Wohnungseinbrecherinnen dem Untersuchungsgefängnis zu.



Die Ermittlungen dauern an, insbesondere wird geprüft, ob die Festgenommenen für die Begehung weiterer Einbrüche in Betracht kommen.



Ar.



Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell