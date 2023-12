Unfallzeit: 14.12.2023, 23:06 Uhr

Hamburg (ots) - Unfallort: Hamburg-Eimsbüttel, Fruchtallee / Doormannsweg



Bei einem Verkehrsunfall in Eimsbüttel ist gestern Abend eine 39-jährige Fußgängerin lebensgefährlich verletzt worden.



Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr ein 23-Jähriger mit seinem Kia die Fruchtallee in Richtung stadteinwärts, als in Höhe der Kreuzung Doormannsweg die 39-jährige Fußgängerin unvermittelt die Fahrbahn betrat. Diese hatte an der dortigen Ampel mutmaßlich versucht, die mehrspurige Straße trotz Rotlicht in Richtung Altona zu überqueren und wurde dabei von dem Auto erfasst.



Die 39-Jährige wurde durch den Zusammenstoß mehrere Meter durch die Luft geschleudert und blieb nicht ansprechbar am Boden liegen. Zeugen leiteten vor Ort erste Reanimationsmaßnahmen ein, welche durch hinzukommende Rettungskräfte fortgeführt wurden. Die Frau wurde im Anschluss unter Begleitung eines Notarztes mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gefahren und dort notoperiert. Derzeit besteht immer noch Lebensgefahr.



Der 23-jährige Deutsche entfernte sich zunächst fußläufig vom Unfallort, woraufhin Polizisten mit mehr als einem Dutzend Streifenwagenbesatzungen Fahndungsmaßnahmen einleiteten. Der Mann kehrte später eigenständig zum Unfallort zurück und stellte sich.



Beamte des Verkehrsunfalldienstes der Innenstadt / West (VD 2) übernahmen die Unfallaufnahme und setzen hierfür auch einen 3D-Scanner sowie eine Drohne ein. Ferner stellten sie den nicht mehr fahrbereiten Kia sicher.



Die weiteren Ermittlungen führen jetzt die Verkehrsermittler der VD 2, welche unter anderem auch prüfen, ob der Kia-Fahrer zu schnell gefahren sein könnte.



