Tatzeit: 15.12.2023, 18:30 Uhr

Hamburg (ots) - Tatort: Hamburg-Bergedorf, Sachsentor



Nachdem ein Unbekannter am frühen Freitagabend einen Handy-Shop in der Bergedorfer Fußgängerzone überfallen hat und mit Beute geflüchtet ist, bittet die Polizei um Hinweise aus der Bevölkerung.



Den bisherigen Erkenntnissen der Kriminalpolizei zufolge hatte sich der Täter unmittelbar vor Schließung unter Vortäuschung eines Kaufinteresses Zutritt zu dem Geschäft verschafft. Im weiteren Verlauf bedrohte er die beiden 27 Jahre alten Mitarbeiterinnen mit einer Waffe, fesselte sie und flüchtete mit den Tageseinnahmen sowie mehreren elektronischen Geräten in unbekannte Richtung.



Die Angestellten blieben unverletzt. Umgehend eingeleitete Fahndungsmaßnahmen mit mehreren Funkstreifenwagen führten nicht zur Feststellung eines Tatverdächtigen. Der mutmaßliche Räuber wird wie folgt beschrieben:



- männlich

- 30 bis 40 Jahre alt

- circa 180 cm groß

- dunkler Vollbart

- sprach akzentfreies Deutsch

- bekleidet mit einer schwarzen Jogginghose mit weißen Streifen an

den Seiten, einem langen schwarzen Parker mit Fellkragen, einer

dunklen Wollmütze und Strickhandschuhen

- maskiert mit einer FFP2-Maske

- führte einen Reisekoffer und eine größere Tüte mit sich



Der Kriminaldauerdienst (LKA 26) übernahm noch am Abend die ersten Ermittlungen, welche nun durch das Bergedorfer Raubdezernat (LKA 173) fortgeführt werden.



Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben und/oder Hinweise zu dem Täter geben können, werden gebeten, sich unter 040 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.



