Tatzeit: 17.12.2023, 19:10 Uhr Tatort: Hamburg-Eidelstedt, Bushaltestelle S-Bahnhof Elbgaustraße Gestern Abend hat ein unbekannter Täter in Eidelstedt ein 14-jähriges Mädchen fremdenfeindlich diskreditiert und sie im weiteren Verlauf geschlagen.

Hamburg (ots) - Die Polizei bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung.



Den bisherigen Erkenntnissen zufolge wartete das Mädchen, die ein Niqab trug, an der Bushaltestelle des S-Bahnhofes Elbgaustraße, als sie von einem Mann fremdenfeindlich diskreditiert wurde. Im weiteren Verlauf schlug der Mann ihr unter anderem ins Gesicht. Um weiteren Übergriffen zu entgehen, flüchtete Sie vor dem Täter. Ihre Verletzungen wurden durch eine Rettungswagenbesatzung in Augenschein genommen. Das Mädchen erlitt leichte Verletzungen.



Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:



- männlich

- ca. 173 cm groß

- 40 - 45 Jahre alt

- normale Figur

- Glatze und kein Bart



Die Ermittlungen werden vom Staatsschutz (LKA 73) geführt.



Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können oder Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, werden gebeten, sich beim Hinweistelefon der Polizei unter 040/ 4286-56789 oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.



Ah.



