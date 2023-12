Zeit: Seit 17.12.2023, 18:12 Uhr Ort: Hamburg-Barmbek-Süd, Max-Brauer-Allee Die Polizei Hamburg fahndete öffentlich mit einem Lichtbild nach dem 72-jährigen Momir P.

Hamburg (ots) - aus Hamburg-Barmbek-Süd. Näheres hierzu siehe: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/5676148.



Ein Passant meldete gestern der Feuerwehr eine hilflose Person unter einer Brücke in Hamburg-Billstedt, woraufhin eine Rtw-Besatzung den gesuchten Senior antraf und ihn in ein Krankenhaus transportierte. Sein Zustand ist stabil.



Sämtliche Fahndungsmaßnahmen wurden eingestellt.



