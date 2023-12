Tatzeit: 21.12.2023, gegen 02:00 Uhr Ort: Hamburg-Wilstorf, Winsener Straße Letzte Nacht ist ein 27-jähriger Mann in Wilstorf von einem unbekannten Täter unvermittelt angegriffen und schwer verletzt worden.

Hamburg (ots) - Die Polizei sucht Zeugen.



Den bisherigen Erkenntnissen des zuständigen Landeskriminalamtes der Region Harburg (LKA 183) zufolge sei der 27-Jährige gemeinsam mit seiner Freundin aus Richtung Harburg Rathaus kommend auf dem Heimweg gewesen, als dieser kurz vor der Straße Reeseberg plötzlich von einem unbekannten Mann unvermittelt attackiert wurde. Der Angreifer habe im Vorbeigehen mutmaßlich mit einem Messer in den Rücken des 27-Jährigen gestochen, wodurch dieser schwer verletzt wurde. Passanten verständigten im Anschluss Rettungskräfte der Feuerwehr, welche den Verletzten in ein Krankenhaus transportierten. Dort wurde er notoperiert, es besteht keine Lebensgefahr.



Ebenfalls alarmierte Polizisten leiteten mit mehreren Streifenwagenbesatzungen eine Sofortfahndung ein, welche nicht zur Festnahme eines Tatverdächtigen führte.



Beamte des Kriminaldauerdienstes (LKA 26) übernahmen noch in der Nacht die ersten Ermittlungen, die durch das LKA 183 fortgeführt werden.



Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben und/oder Hinweise zu dem Täter geben können, werden gebeten, sich unter 040 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.



