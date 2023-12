Tatzeit: 21.12.2023, 12:20 Uhr Tatort: Hamburg-Poppenbüttel, Heegbarg Gestern Mittag hat ein bislang unbekannter Mann einen 89-Jährigen in einem Parkhaus in Poppenbüttel ausgeraubt.

Hamburg (ots) - Die Polizei sucht Zeugen.



Nach den bisherigen Erkenntnissen hatte der Geschädigte in einer Bank Geld abgehoben und war im Anschluss ins Parkhaus des dortigen Einkaufszentrums gegangen. Als er bereits in seinem Auto saß, sprach ihn der unbekannte Mann mit einem Stadtplan in der Hand an und fragte nach dem Weg. Im weiteren Verlauf drückte er den Senior in den Sitz und entwendete aus der Jackeninnentasche einen Geldumschlag. Im Anschluss floh der Täter mit seiner Beute in unbekannte Richtung.



Alarmierte Polizisten leiteten eine Sofortfahndung ein, welche nicht zur Festnahme eines Tatverdächtigen führte. Beamte des Raubdezernats der Region Wandsbek (LKA 154) übernahmen die Ermittlungen.



Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:



- männlich - ca. 60 Jahre alt, - 160 - 170 cm groß, - dunkle

Kopfbedeckung - helle runde Brille - sprach mit osteuropäischem

Akzent - Anorak / Mantel



Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und / oder Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich beim Hinweistelefon der Polizei unter der Rufnummer 040/4286-56789 oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.



