Zeit: 20.12.2023, 16:00 Uhr

Hamburg (ots) - Ort: Hamburg-Horn, Horner Landstraße



Die Polizei sucht mit Hilfe eines Lichtbildes nunmehr öffentlich nach dem 83-jährigen Jürgen Greger aus dem Stadtteil Horn und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.



Nach den bisherigen Erkenntnissen des Landeskriminalamtes (LKA 161) hatte eine Angehörige den Senior zuletzt am Mittwochnachmittag nach Hause gefahren und am Donnerstag dann festgestellt, dass der 83-Jährige seine Wohnung in unbekannte Richtung verlassen hatte. Anschließende Suchmaßnahmen führten nicht zu seinem Auffinden.



Da der Mann Orientierungsschwierigkeiten aufweist und in Zusammenhang mit der vorherrschenden Witterung eine Gesundheitsgefährdung nicht ausgeschlossen werden kann, sucht die Polizei nun öffentlich nach dem 83-Jährigen, der wie folgt beschrieben wird:



- männlich

- scheinbares Alter: 80

- 160 bis 165 cm groß

- schütteres Haar, weißer Haarkranz

- keine Zähne

- zuletzt komplett in blau gekleidet: Jeanshose, Pullover, Mütze,



Winterjacke mit Kapuze,

Nike-Turnschuhe



Hinweise zu dem Vermissten nehmen das Hinweistelefon der Polizei Hamburg unter 040 4286-56789 oder jede Polizeidienststelle entgegen.



Schl.



Rückfragen der Medien bitte an:



Polizei Hamburg

Patrick Schlüse

Telefon: 040 4286-56215

E-Mail: patrick.schluese@polizei.hamburg.de

www.polizei.hamburg





Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell