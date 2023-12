Unfallzeit: 24.12.2023, 02:15 Uhr Unfallort: Hamburg-Harvestehude, Heilwigstraße Am frühen Sonntagmorgen kam es in Harvestehude zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem zwei Fahrzeuginsassen tödlich verletzt wurden.

Hamburg (ots) - Eine weitere Mitfahrerin wurde schwer verletzt. Die Ermittlungen werden nun von den Verkehrsermittlern Mitte / West geführt.



Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 48-jähriger Fahrer eines Porsche mutmaßlich mit überhöhter Geschwindigkeit aus Richtung Frauenthal kommend die Heilwigstraße in Richtung Abteistraße und kam aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Hierbei stieß das Fahrzeug zunächst gegen einen Betonpoller und im weiteren Verlauf gegen eine dahinterliegende Grundstücksmauer, wodurch das Auto sich überschlug und im Bereich der Fahrbahn auf seinem Dach zum Liegen kam.



Das Fahrzeug fing im Anschluss an, leicht zu brennen. Ersthelfern gelang es, vor Eintreffen der alarmierten Rettungskräfte das Feuer zu löschen.



Eine 39-Jährige, welche zuvor im Fond des Porsche gesessen hatte, war durch den Unfall aus dem Porsche geschleudert und hierdurch tödlich verletzt worden. Der 48-jährige Fahrer sowie eine 32-jährige Beifahrerin wurden im Fahrzeug eingeklemmt. Kräfte der Feuerwehr retteten die Beifahrerin aus dem Fahrzeug und transportierten diese im Anschluss mit einem Rettungswagen unter Begleitung eines Notarztes in ein Krankenhaus. Bei der Frau besteht keine Lebensgefahr. Der 48-Jährige hatte sich ebenfalls tödlich verletzt und wurde aus dem Fahrzeug geborgen.



Spezialisten des Verkehrsunfalldienstes Süd übernahmen die Unfallaufnahme und zogen zur Rekonstruktion des Unfallherganges einen Sachverständigen hinzu. Ferner setzten sie zur Vermessung der Unfallstelle einen 3D-Scanner sowie eine Drohne ein.



Die ersten Ermittlungen ergaben, dass der 48-Jährige vermutlich ohne erforderliche Fahrerlaubnis gefahren war und mutmaßlich unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln gestanden haben könnte. In den persönlichen Sachen des Mannes fanden Polizisten eine geringe Menge Marihuana.



Der Unfallort war für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt und konnte gegen 11:00 Uhr wieder freigegeben werden.



Die weiteren Ermittlungen dauern an.



