Tatzeit: 24.12.2023, 08:42 Uhr Tatort: Hamburg-Horn, Blohms Park Am Sonntagmorgen (Heiligabend) hat eine bislang unbekannte Täterin eine Frau im Blohms Park in Horn aus mutmaßlich rassistischen Motiven beleidigt und körperlich angegriffen.

Hamburg (ots) - Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.



Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen waren beide Frauen zur Tatzeit mit ihren Hunden in dem Park spazieren, als die Täterin ohne erkennbaren Anlass die Geschädigte (48) beschimpfte, trat und bespuckte.

Anschließend entfernte die Angreiferin sich mit ihrem Hund in Richtung der Wohnblöcke im Dunckersweg.



Die 48-Jährige wurde durch den Angriff leicht verletzt.



Durch die hinzugerufene Polizei konnte im Zuge sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen keine verdächtige Person mehr angetroffen werden.



Die Täterin wird wie folgt beschrieben:



- circa 50 Jahre alt - circa 170 cm groß - sehr schlanke Figur -

sehr blasse Haut - deutsches Erscheinungsbild - Brillenträgerin -

bekleidet mit roter Jacke mit Kapuze - führte einen

labradorähnlichen, schwarzen Hund bei sich



Die Staatsschutzabteilung des Landeskriminalamts (LKA 73) hat die Ermittlungen übernommen.



Hinweise bitte unter der Rufnummer 040/4286-56789 an das Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder an eine Polizeidienststelle.



