Unfallzeit: 26.12.2023, 19:50 Uhr

Hamburg (ots) - Unfallort: Hamburg-Schnelsen, Königskinderweg/Dornröschenweg



Gestern Abend ist ein 30-jähriger Fußgänger bei einem Verkehrsunfall in Hamburg-Schnelsen schwer verletzt worden - Der Verkehrsunfalldienst (VUD) hat die Ermittlungen aufgenommen.



Den bisherigen Erkenntnissen der Verkehrsdirektion Innenstadt/West (VD 2) zufolge wollte der 30-Jährige die Straße überqueren, als er von einem mit vermutlich überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Grothwisch fahrenden Pkw erfasst wurde. Der Fußgänger wurde durch den Aufprall auf das Pkw-Dach und im weiteren Verlauf auf die Fahrbahn geschleudert. Dadurch zog er sich schwere Verletzungen zu und wurde in ein Krankenhaus verbracht. Eine Lebensgefahr bestand nicht.

Der mit mutmaßlich polnischen Kennzeichen versehene Pkw fuhr zunächst weiter und bog in die Sackgasse Goldmariekenweg ein. Dort hielt das Auto zunächst an und drei etwa 170 cm große jüngere Männer stiegen aus. Kurze Zeit später stiegen sie wieder ein und entfernten sich unerlaubt in Richtung Grothwisch.



Die Ermittlungen der Verkehrsdirektion Innenstadt/West dauern an.



Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben und / oder Hinweise zu den Fahrzeuginsassen - insbesondere des Fahrers - oder dem Pkw geben können, werden gebeten, sich unter 040 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.



