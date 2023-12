Tatzeit: 25.12.2023, 22:25 Uhr Tatort: Hamburg-Niendorf, Haldenstieg Am Abend des ersten Weihnachtstags ist in Hamburg-Niendorf ein 48-Jähriger von bislang unbekannten Tätern beraubt und dabei mit einem Messer schwer verletzt worden.

Hamburg (ots) - Die Polizei bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung.



Nach ersten Erkenntnissen habe der Geschädigte mit seinem Smart Forfour im Haldenstieg gewendet, als zwei bislang unbekannte Männer ihn durch Winken auf sich aufmerksam machten. Als der 48-Jährige sie daraufhin aus dem Auto heraus ansprach, stiegen die Männer unvermittelt zu ihm ein, forderten unter Vorhalt eines Messers Wertsachen und bedrohten ihn. Als der Überfallene zu Fuß zu flüchten versuchte, folgten die Kriminellen ihm und es kam zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Hierbei schlug einer der Männer das Opfer mit dem Baseballschläger und fügte ihm Schnittverletzungen sowie einen Messerstich im Rücken zu, während der andere Mann das Auto durchsuchte und das Handy, den Fahrzeugschlüssel und einen dreistelligen Bargeldbetrag raubte.



Anschließend flüchteten die Angreifer mit einem schwarzen Kleinwagen in unbekannte Richtung.



Auf die Auseinandersetzung aufmerksam gewordene Zeugen verständigten die Polizei. Die Beamten leiteten umgehend Fahndungsmaßnahmen ein, die jedoch nicht zur Festnahme tatverdächtiger Personen führte.



Der verletzte 48-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert und operiert. Lebensgefahr besteht für den Mann nicht mehr.



Nachdem Beamte des Kriminaldauerdienstes (LKA 26) unmittelbar nach der Tat die ersten Ermittlungen übernommen hatten, führen Spezialisten der Mordkommission (LKA 41) diese nun in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Hamburg fort.



Die Tatverdächtigen werden wie folgt beschrieben:



1.



- männlich

- 25 bis 33 Jahre alt

- circa 175 cm groß

- dunkelblonde Haare

- sportlich bekleidet mit beigefarbenem Cap



2.



- männlich

- 20 bis 30 Jahre alt

- circa 170 cm groß

- Schwarz mit hellerem Hauttyp

- kurze, schwarze, nach vorne gekämmte Haare

- bekleidet mit Jeanshose und dunklem Oberteil



Zeugen, die die Auseinandersetzung zwischen den Männern beobachtet haben oder Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg unter der Rufnummer 040/4286-56789 oder an einer Polizeidienststelle zu melden.



Ka.



Rückfragen der Medien bitte an:



Polizei Hamburg

Nina Kaluza

Telefon: 040 4286-56212

E-Mail: polizeipressestelle@polizei.hamburg.de

www.polizei.hamburg





Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell