Tatzeit: 29.12.2023, 17:10 Uhr Tatort: Hamburg-Billstedt, Lorenzenweg Am Freitagabend wurde ein Geldbote in Billstedt durch einen bislang unbekannten Täter überfallen.

Hamburg (ots) - Die Polizei bitte um Mithilfe aus der Bevölkerung.



Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen verließ der Bote (53) nach einer Geldabholung das Billstedter Einkaufszentrum im Bereich des Lieferanteneingangs im Wendehammer des Lorenzenwegs, als ein Mann ihn mit einer Schusswaffe bedrohte, ihm mit dieser gegen den Kopf schlug und den Geldkoffer entriss.

Anschließend flüchtete der Räuber samt Beute zu Fuß in Richtung Reclamstraße.



Der Geldbote wurde durch die Tat leicht am Kopf verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert.



Der Täter wird wie folgt beschrieben:



- männlich

- südländisches Erscheinungsbild

- 22 bis 25 Jahre alt

- circa 170 cm groß

- schlanke Figur

- dunkler Vollbart, nur etwas länger als ein Drei-Tage-Bart

- bekleidet mit einer dunklen Daunenjacke (Kapuze auf dem Kopf)



Beamte des Kriminaldauerdienstes (LKA 26) übernahmen die ersten Ermittlungen, die nun vom Landeskriminalamt 44 (LKA 44) weitergeführt werden und noch andauern.



Zeugen, die Hinweise zu dem Täter geben können oder Beobachtungen im Zusammenhang mit der Tat gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 040/4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder an einer Polizeidienststelle zu melden.



Original-Content von: Polizei Hamburg