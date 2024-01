Tatzeit: 28.12.2023, 22:37 Uhr Tatort: Hamburg-Eimsbüttel, Altonaer Straße/Vereinsstraße Beamte der Polizeikommissariats 16 haben Donnerstag am späten Abend einen 51-jährigen BMW-Fahrer vorläufig festgenommen.

Hamburg (ots) - Er wird verdächtigt, zuvor unter Betäubungsmitteleinfluss ein verbotenes Kraftfahrzeugrennen durchgeführt zu haben und dabei Fußgängerinnen gefährdet zu haben. Die Polizei sucht Zeugen.



Dem bisherigen Kenntnisstand zufolge war der BMW M2 einem Polizisten an der Ampel der Vereinsstraße zur Altonaer Straße in Hamburg Eimsbüttel aufgefallen, als dessen Motor mehrfach aufheulte. Im weiteren Verlauf versuchte der Fahrer sein Fahrzeug rasant im Einmündungsbereich zu wenden, musste dann jedoch eine Gefahrenbremsung durchführen, um nicht mit vier, auf dem dortigen Gehweg befindlichen Frauen zu kollidieren. Die Frauen erschraken durch das Fahrmanöver und schrien lautstark auf.

Der BMW-Fahrer setzte sein Fahrzeug zurück und fuhr dann weiter über die Amandastraße in Richtung Kieler Straße. Der Polizist nahm die Verfolgung auf. Auf der Fahrt beschleunigte und bremste der BMW-Fahrer mehrfach stark, überholte mehrfach vorausfahrende Fahrzeuge und wechselte häufig die Fahrspuren.



Mit Hilfe von weiteren hinzugeeilten Funkstreifenwagenbesatzungen wurde der BMW-Fahrer in der Holsteiner Chaussee angehalten.

In dem Fahrzeug fanden die Einsatzkräfte mutmaßliches Heroin. Zudem bestand der Verdacht, dass der 51-Jährige das Fahrzeug unter Betäubungsmitteleinfluss geführt hatte. Bei seiner vorläufigen Festnahme leistete der Mann Widerstand. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet. Das mutmaßliche Heroin sowie der Führerschein und der hochmotorisierte Wagen des Mannes wurden sichergestellt.



Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.



Zeugen - insbesondere die vier anfangs erwähnten Frauen - die die Fahrmanöver des BMW beobachtet haben werden gebeten, sich unter 040 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.



Ah.



Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell