Nachdem es am Sonntagmittag im Stadtteil St. Georg zu einem sexuellen Übergriff zum Nachteil einer 33-jährigen Joggerin gekommen ist, sucht die Polizei nach Zeugen.



Den bisherigen Erkenntnissen der Fachdienststelle für Sexualdelikte (LKA 42) zufolge joggte die Frau entlang der Außenalster, als plötzlich ein Unbekannter auftauchte und ihr unvermittelt in den Intimbereich griff. Der 33-Jährigen gelang es noch, den Täter zu verfolgen und vor einem Hotel nahe der Einmündung Gurlittstraße kurzzeitig festzuhalten. Letztendlich konnte er sich jedoch losreißen und in Richtung Schwanenwik flüchten. Die Geschädigte erlitt im Rahmen der Auseinandersetzung eine oberflächliche Verletzung im Gesicht.



Der Angreifer wird wie folgt beschrieben:



- männlich

- 30 bis 40 Jahre alt

- circa 180 cm groß

- westeuropäisches, gepflegtes Aussehen

- braune (brünette) wellige Haare

- schlank

- bekleidet mit einer dunkelblauen Daunenjacke sowie einer

dunkelblauen Jeans



Die gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft Hamburg geführten Ermittlungen dauern an.



In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Zeugen - insbesondere zwei Frauen, die direkt nach der Tat kurzen Kontakt zu der Geschädigten hatten-, die am Silvestermittag verdächtige Beobachtungen gemacht haben und/oder Hinweise zum Täter geben können, sich unter 040 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.



