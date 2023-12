Zeit: 18.12.2023, 12:00 Uhr

Hamburg (ots) - Ort: Hamburg-Altstadt, Rathausmarkt 1, Hamburger Rathaus



Hamburgs Innensenator Andy Grote vereidigt am Montag im Beisein von Polizeipräsident Falk Schnabel insgesamt 107 Nachwuchskräfte für die Hamburger Polizei.



Von den 53 Anwärterinnen und 54 Anwärtern im Alter von 19 bis 38 Jahren sind 47 für die Verwendung bei der Schutz-, 59 für die Kriminal- und einer für die Wasserschutzpolizei vorgesehen.



21 der 107 Nachwuchskräfte haben ihre Ausbildung im mittleren, 86 im gehobenen Dienst begonnen.



53 von ihnen kommen aus der Hansestadt, 24 aus Schleswig-Holstein, 17 aus Niedersachsen, drei aus Mecklenburg-Vorpommern und zehn aus anderen Bundesländern.



Einige der Anwärterinnen und Anwärter haben bereits Erfahrungen in anderen Berufsausbildungen gesammelt (beispielsweise als Pflegekraft, Kfz-Mechaniker, Justizsekretär oder bei der Bundeswehr) oder studiert (zum Beispiel Geophysik, Luft- und Raumfahrttechnik, Wirtschaftspsychologie, Theaterwissenschaft).



Die Vereidigung findet um 12:00 Uhr statt. Gegen 11:30 Uhr besteht die Möglichkeit, die Polizeischülerinnen und -schüler zusammen mit dem Innensenator und dem Polizeipräsidenten zu fotografieren. Der Fototermin findet im Innenhof (bei schlechtem Wetter im Foyer) des Rathauses statt.



Akkreditierungshinweis



Wir laden die Vertreterinnen und Vertreter der Medien herzlich ein. Ihre Rathausakkreditierung gilt aus organisatorischen Gründen nicht. Bitte bestellen Sie bis zum 18. Dezember 2023 um 10:00 Uhr einen Tagesausweis unter pressestelle@sk.hamburg.de. Der Ausweis muss rechtzeitig vor dem Termin im Rathaus abgeholt werden. Sie haben ab 11:30 Uhr Zugang zum Rathaus.



