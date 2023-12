HILDESHEIM - (jpm) Ein unter Alkoholeinfluss stehender 46-jähriger Hildesheimer sorgte in der Nacht zu Mittwoch, 06.12.2023, für einen Polizeieinsatz in einem Imbiss in der Bernwardstraße.

Hildesheim (ots) - Da er einem Platzverweis nicht nachkam, wurde er in Gewahrsam genommen. Dabei leistete er Widerstand. Bei dem Einsatz wurden zwei Beamte leicht verletzt.



Nach vorliegenden Erkenntnissen wurden Beamte des Einsatz- und Streifendienstes kurz nach Mitternacht zu dem Schnellimbiss gerufen, da der 46-Jährige mit einer Mitarbeiterin in Streit geraten war und nicht gehen wollte.



Vor Ort gelang es den Einsatzkräften, den Mann zum Verlassen des Lokals zu bewegen. Als er auf der Straße einen Platzverweis erhielt, wurde er jedoch zunehmend aggressiv, warf sein Essen weg und ging in bedrohlicher Weise auf eine Beamtin los. Ein möglicher Angriff wurde durch die Polizeikräfte unterbunden, was zu einem Handgemenge mit dem 46-Jährigen führte und bei dem dieser heftige Gegenwehr leistete. Hierbei erlitten zwei Beamte leichte Verletzungen.



Nachdem der Mann unter Kontrolle gebracht werden konnte, ging es für ihn zur Wache, wo er den Rest der Nacht in einer Polizeizelle verbrachte.



Am frühen Morgen wurde der 46-Jährige entlassen. Gegen ihn wird nun wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.