ALFELD (vos).

Hildesheim (ots) - In der Zeit von Montag, 27.11.2023, bis Samstag, 01.12.2023, kam es in der Albert-Einstein-Straße zu einem Einbruchdiebstahl aus einem Einfamilienhaus. Der oder die Täter gelangten durch Aufhebeln eines Fensters hinein, durchsuchten das Haus und entwendeten Schmuck. Zeugen, die verdächtige Umstände oder Personen beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der 05181-8073-115 mit der Polizei Alfeld in Verbindung zu setzen.