ALFELD (cmü).

Hildesheim (ots) - Am 15.12.2023 gegen 16:20 Uhr stellte ein 47-jähriger Alfelder sein E-Bike mit schwarzem Rahmen am Alfelder Bahnhof ab. Nach dem er dieses mit einem Fahrradschloss an einem Fahrradbügel befestigt hatte, setzte er seinen Weg mit dem Zug fort. Gegen 21:45 Uhr kehrte er zum Alfelder Bahnhof zurück. Fahrrad und Schloss waren nicht mehr vor Ort.

Die Polizei Alfeld sucht Zeugen, die im oben genannten Zeitraum verdächtige Feststellungen im Bereich des Bahnhofs gemacht haben. Hinweise werden unter der Telefonnummer 05181 80730 entgegengenommen.