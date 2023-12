Lamspringe (hop): Am Mittwoch, 06.12.2023, um 16 Uhr, wurde ein Mountainbike in der Bismarckstraße in Lamspringe aufgefunden.

Hildesheim (ots) - Der Eigentümer ist nicht bekannt. Besonders auffällig ist der orangefarbene Rahmen. Das Rad hat eine 21-Gang Kettenschaltung. Zeugen, die das Mountainbike wiedererkennen und Hinweise zu dem Eigentümer machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Salzdetfurth in Verbindung zu setzen.