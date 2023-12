BOCKENEM (erb).

Hildesheim (ots) - In der Nacht vom 22.12.2023 auf den 23.12.2023 kam es in der Königstraße in Bockenem zu einer sog. "Verkehrsunfallflucht".



Nach aktuellen Erkenntnissen stieß in der genannten Nacht ein Fahrzeug gegen die Außenwände zweier Häuser und beschädigte diese dabei. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass sich der Unfall vermutlich am 23.12.2023, gegen 01:55 Uhr, zugetragen hat. Als verursachendes Fahrzeug kommt hierbei möglicherweise ein weißer Dodge Ram (Pick-up) oder ein vergleichbares Modell infrage.



Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend mit seinem Fahrzeug vom Ort des Geschehens. Das Fahrzeug hat nunmehr vermutlich eine größere Beschädigung an der Front. Die Polizei Bad Salzdetfurth hat die Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort (§ 142 StGB) aufgenommen und bittet Personen, die in der genannten Nacht verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sonst zur Aufklärung des Sachverhalts beitragen können, sich unter der Telefonnummer 05063/901-0 zu melden.