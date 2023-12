BAD SALZDETFURTH (lud)

Hildesheim (ots) - Am heutigen Abend, den 21.12.2023, gegen 20:30 Uhr, kontrollierten Beamte der Polizei Bad Salzdetfurth einen Autofahrer in der Straße Am Mühlenbusch in 31162 Bad Salzdetfurth.



Im Rahmen der Überprüfung der Fahrtüchtigkeit wurde bei dem 40-Jährigen Sarstedter eine Alkoholbeeinflussung festgestellt. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht vor Ort, welcher 1,02 Promille ergab.



Zum Nachweis der Alkoholbeeinflussung wurde der Mann zur Hildesheimer Polizeidienststelle verbracht, wo ihm durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen wurde. Ein entsprechendes Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet. Seine Fahrt durfte der Autofahrer nicht fortsetzen.