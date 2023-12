BAD SALZDETFURTH (lud)

Hildesheim (ots) - Am frühen Abend des 01.12.2023 musste die Polizei Bad Salzdetfurth in die Bahnhofstraße ausrücken.



In der Bahnhofstraße (Innenstadtbereich) bedrohte ein 18-jähriger Bockenemer einen 14-jährigen Bad Salzdetfurther im Rahmen einer verbalen Auseinandersetzung mit einem Einhandmesser. Verletzt wurde das Opfer dabei nicht. Die Tat wurde durch zwei Zeugen beobachtet und umgehend der Polizei gemeldet.



Im weiteren Verlauf begab sich der Beschuldigte zum Bad Salzdetfurther Bahnhof, wo dieser durch die umgehend entsandten Funkstreifenwagen angetroffen, kontrolliert und in Gewahrsam genommen werden konnte.

Bei der Durchsuchung seiner Person stellte sich heraus, dass der 18-jährige ein Einhandmesser mitführte. Das Einhandmesser wurde durch die Beamten beschlagnahmt.



Gegen den Beschuldigten wird nun wegen Bedrohung sowie Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt.

Nach Beendigung aller polizeilicher Maßnahmen wurde der Beschuldigte vor Ort entlassen.