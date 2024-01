SCHELLERTEN/AHSTEDT (erb).

Hildesheim (ots) - Am 01.01.2024, um 21:00 Uhr, suchte eine bislang unbekannte Täterschaft ein Wohnhaus im Feldkamp in 31174 Schellerten, Ortsteil Ahstedt auf.



Während der oder die Täter die Klingel des Hauses betätigte(n), legte(n) er/sie zeitgleich einen Böller in den Briefkasten. Durch die Explosion wurde der Briefkasten zerstört, der oder die Verursacher konnte(n) unerkannt flüchten.



Hinweise zu verdächtigen Personen oder andere sachdienliche Informationen nimmt die Polizei Bad Salzdetfurth unter der Rufnummer 050639010 entgegen.