Alfeld (geb).

Hildesheim (ots) - Am 05.12.2023 gegen 23:55 Uhr brach im Alfelder Ortsteil Föhrste ein Feuer in einem Einfamilienhaus aus. Ursächlich hierfür ist nach ersten Ermittlungen ein technischer Defekt an einer Ölheizung. Der 36- jährige Eigentümer wurde mittels Rettungswagen aufgrund des Verdachts auf Rauchgasintoxikation in ein Alfelder Krankenhaus verbracht. Der Brandort wurde bezüglich weiterer Ermittlungen beschlagnahmt. Der vorläufige Sachschaden wurde auf 80.000 Euro geschätzt.