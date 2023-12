Alfeld (neu) - In der vergangenen Nacht wurden Feuerwehr und Polizei gleich mehrmals zu Brandeinsätzen gerufen.

Hildesheim (ots) - So kam es zunächst gegen 01:10 Uhr zu einem Schwelbrand in der Leinstraße 32. In der dortigen neuen Postfiliale/ Reisebüro hatte die Brandmeldeanlage ausgelöst. Eine Zugangstür wurde durch die Einsatzkräfte gewaltsam geöffnet. Nachfolgend wurde dann in der Betriebsküche eine Elektroheizung festgestellt. Auf der Heizung lag ein Geschirrtuch, welches begonnen hatte zu kokeln. Das Tuch wurde entfernt, ein Brand musste nicht gelöscht werden. Abgesehen von der beschädigten Zugangstür ist kein weiterer Personen- oder Sachschaden zu beklagen.



Ungefähr eine halbe Stunde später folgte gleich ein weiterer Brandeinsatz. Diesmal wurden die Einsatzkräfte zu Sappi gerufen. Dort hatte eine Arbeitsmaschine vermutlich aufgrund technischer Ursache von alleine Feuer gefangen und Papier entzündet. Die Sprinkleranlage verhinderte jedoch eine Ausbreitung des Brandes. Trotzdem wurde ein Feuerwehrmann mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation vorsorglich ins Krankenhaus eingeliefert. Der Sachschaden an der Maschine wird auf 50.000 Euro geschätzt.